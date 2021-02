백악관 "한미 정상, 北 문제 긴밀 협력키로"

[아시아경제 조현의 기자] 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 3일(현지시간) 북한 문제에 대해 긴밀히 조율하기로 합의했다.

백악관은 이날 보도자료를 통해 한미 정상이 전화 통화를 했다고 밝혔다. 백악관은 대북 조율과 관련해 구체적인 논의 내용은 언급하지 않았다.

한미 정상은 미얀마 쿠데타에 대해서도 논의했다. 백악관은 "두 정상은 버마(미얀마)의 즉각적인 민주주의 복원의 필요성에 대해 합의했다"고 했다. 바이든 대통령이 문 대통령에게 미얀마 군부 쿠데타 규탄과 관련 대응에 동참해 달라고 요청했을 가능성이 있다.

백악관은 또 "두 정상이 양국에 중요한 다양한 국제적 사안을 논의했고 코로나19 팬데믹과 기후 변화와 같은 공동 과제에 협력하기로 했다"고 밝혔다.

한미 정상의 통화는 바이든 대통령 취임 2주 만에 이뤄졌다. 지난달 20일 취임한 바이든 대통령은 그간 캐나다, 멕시코, 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 일본 정상 등과 통화했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr