롯데백화점, 조리명장 프리미엄 반찬 '마스터쿡 선물세트' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 설 명절을 맞아 대한민국 조리명장이 만든 프리미엄 반찬 전문점 마스터쿡의 '마스터쿡 명장 선물세트 3종'과 '마스터쿡 모둠전, 모둠 나물 세트'를 선보인다고 2일 밝혔다.

'명장 세트'는 모둠전과 삼색나물에 소고기뭇국, 나박김치, 잡채등 반찬들과 양념꽃게무침, 보리굴비 등의 요리로 온 가족이 모여 다채롭게 즐길 수 있는 한정식 형태로 구성했다. 명절 대표 음식인 8가지 전(동그랑땡, 동태전, 꼬치전, 호박전, 깻잎전, 육전, 고추전, 표고전 각 250g)으로 구성된 '마스터쿡 모둠전 세트(11만원)'와 5가지 나물(고사리, 시금치, 도라지, 무나물, 숙주나물 각 250g)로 구성된 '모둠 나물 세트(6만원)'는 명절상차림 준비 부담을 덜어줘 호응을 얻고 있다는 설명이다.

마스터쿡은 대한민국 조리명장회 회장 이상정 명장과 요리사들이 함께 만드는 프리미엄 반찬 전문점이다. 인공 화학조미료를 첨가하지 않고 과일 등 천연 재료를 사용해 만든다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr