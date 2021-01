[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 ‘전라남도 우수 농수산물 직거래 상생장터’를 연다고 31일 밝혔다.

이번 상생장터는 설 명절을 맞아 농수산물 소비 촉진과 농가소득 안정화를 위해 마련됐다.

내달 7일까지 광주신세계 본관 1층 광장에서 전남의 20개의 업체가 참여해 대표 우수 농수산물을 선보인다.

담양 유영군 명인의 창평한과, 박규완 명인의 떡갈비와 함평 임화자 명인의 한우육포, 영광 법성포 굴비, 완도 재래돌김, 나주 천혜향, 거문도 찐쑥 송편 등 250여 개 품목이 준비됐다.

