경기도, 내달 1일 지급 '재난기본소득' 가짜 사이트 적발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 1일부터 지급되는 2차 경기도 재난기본소득과 관련, 핸드폰 번호를 요청한 뒤 소액결제 방식으로 돈을 빼가는 불법 사이트가 등장해 적극 대응에 나섰다.

경기도는 지난 29일 저녁 6시께 도민의 전화 제보로 재난기본소득 가짜 사이트를 발견, 즉각 조치를 취했다고 31일 밝혔다.

해당 사이트는 '2차 재난기본소득 신청방법 안내'라는 단어를 검색했을 때 나타나는 사이트로 접속하면 악성코드가 자동으로 설치된다. 이용자가 재난기본소득 입금을 위한 휴대폰 번호 입력 요구에 응할 경우 소액이 결제돼 피해를 볼 수 밖에 없다.

도는 제보 접수 후 즉각 포털사이트 다음에 삭제를 요청했다. 도는 삭제 조치 후에도 지속적으로 가짜 안내 사이트 모니터링을 실시, 13개 사이트를 추가로 발견하고 포털사이트에 전달해 삭제를 마무리했다.

도는 추가 피해 사례가 발생하지 않도록 도 홈페이지와 경기도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 경기도 재난기본소득 홈페이지(basicincome.gg.go.kr) 주소 안내에 나섰다.

또 포털사이트 외에 인터넷 카페나 블로그, 사회관계망서비스(SNS) 채널에 대한 모니터링을 강화하고 있다. 31일 기준 접수된 피해 사례는 없다.

도는 아울러 네이버, 다음 등 포털사이트에도 '경기도 재난기본소득' 키워드로 생성되는 가짜사이트 검색은 물론 발견 시 자동 차단 조치하도록 요청했다.

도는 가짜사이트 적발 시 경찰 수사를 의뢰하는 등 엄정 대처할 계획이다.

이성호 도 홍보기획관은 "최근 일부 카드사에서 경기도 2차 재난기본소득 관련 안내 문자가 발송되면서 경기도 홈페이지 접속자가 폭주하는 등 재난기본소득에 대한 관심이 쏟아지고 있다"면서 "이런 관심을 악용하는 가짜사이트 때문에 도민이 피해를 입지 않도록 철저히 모니터링하겠다"고 전했다.

경기도 2차 재난기본소득은 코로나19 확산을 방지하고 도민 불편을 줄이기 위해 온라인 신청, 현장 수령, 찾아가는 신청서비스 등 3가지 방법으로 지급된다.

다음 달 1일부터 기존에 보유하고 있는 경기지역화폐카드나 시중 12개 신용카드사 중 하나를 선택해 온라인으로 간편하게 신청할 수 있다. '경기도 재난기본소득 신청 홈페이지'에서 경기도민임을 인증하고, 재난기본소득을 입금 받을 카드사를 선택하면 해당 카드사의 모든 카드로 재난기본소득을 사용할 수 있다.

