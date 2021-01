제주경찰, 설 명절 특별치안활동 전개

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주경찰청은 내달 1일부터 14일까지 2주 간설 명절 특별치안활동을 추진한다고 29일 밝혔다.

이번 활동은 코로나19 확산 우려와 치안수요가 증가하는 설 명절 대비 평온한 명절 분위기 조성이 목적이다.

제주경찰은 이 기간 코로나19 강력범죄 등 긴급신고 대비 즉응태세를 갖추고, 자가격리 이탈·행정명령 위반 등 신고접수 시 적극대응할 계획이다.

또 도로관리청과 협업해 다수인원 밀집방지 차원으로, 공·항만 주변도로 및 재래시장·대형마트 등 소통 위주 교통관리와 암행순찰차를 활용한 난폭운전 등 사고 위험행위를 집중 단속한다.

침입절도·가정폭력 신고현황과 금융기관 등 밀집지역을 분석해 범죄 취약시간·장소 위주로 순찰을 강화하는 한편 가정폭력·학대 재발 우려가정 모니터링을 강화하고, 사건이 발생하면 관련 기관과 협업해 적극적으로 사건을 처리해 피해자 보호에 앞장 선다.

더불어 주민에게 먼저 다가가는 ‘현장밀착 형사활동’을 통해 탐문·첩보수집을 강화하는 등 서민생활을 침해하는 범죄에도 엄정대응할 계획이다.

제주경찰청 관계자는 “도민이 안전하고 편안한 설명절을 보내실 수 있도록 특별치안활동 역량을 집중하겠다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr