[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스가 '매직컬 31데이' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

우선 31일 당일 해피포인트 애플리케이션(해피앱)에서 룰렛을 다운받아 '돌리기'에 응모하면 행운의 선물을 제공한다. 100% 당첨되는 랜덤 쿠폰이다. 골라먹는 와츄원 케이크 무료, 쿼터 및 케이크 4000원 할인, 블록팩 3+1, 싱글레귤러 1+1, 아메리카노 한잔 무료 등 총 8종 중 한 가지 혜택을 누릴 수 있다.

동일한 사이즈 업그레이드 혜택도 마련했다. 31일 하루 동안 패밀리(2만2000원) 구매 시 하프갤론(2만6500원)으로 준다.

