초록마을, '설 선물 세트' 판매

식품 비롯 건강기능식품 170여가지 선물세트 준비

[아시아경제 임혜선 기자] 친환경 유기농 브랜드 초록마을이 설 명절을 맞아 다음달 11일까지 '설 선물 세트'를 판매한다고 26일 밝혔다.

초록마을은 명절 선물로 인기 높은 과일, 한우, 수산 등의 식품을 비롯해 건강기능식품 등 총 170여 가지 선물세트를 다양한 가격대로 준비해 선택의 폭을 넓혔다.

과일 선물 세트로는 '정직 선별 껍질째 먹는 사과 세트', 사과와 배로 구성된 '유기농 명품 혼합 세트' 등이 있다. 정육 세트로는 한우 명인 '김상준 명인 한우 세트', '무항생제 화식 한우 세트', '숙성한우 세트' 등이 준비돼 있다.

유기농 기준에 맞춰 재배한 초록마을의 유기인증 선물세트도 선보인다. 대표적으로는 '프리미엄 유기농 진공미 세트', '유기농 백화고 세트' 등이 있다.

사은 행사도 마련했다. 50만원 이상 구매 시 구매금액의 10%을 할인하며, 100만원 이상 구매 시에는 금액대별로 상품권 증정한다. 또한 구매 개수에 따라 동일한 상품을 증정하는 ‘플러스 원’ 행사, 20만원 이상 삼성카드로 결제 시 5000원 캐시백 혜택도 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr