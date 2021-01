[아시아경제 이민지 기자] 플레이위드 플레이위드 023770 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 610 등락률 +6.20% 거래량 459,127 전일가 9,840 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 플레이위드, 게임 테마 상승세에 11.11% ↑자! 30조 규모 풀 베팅 들어갑니다! 스포츠베팅 게임 양성화!!플레이위드 "현저한 시황변동 관련 중요 정보 없음" close 는 결산배당으로 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 25일 공시했다.

시가배당율은 3.3%로 배당금총액은 26억1100만원 수준이다.

