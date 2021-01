[아시아경제 황준호 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 20,650 전일대비 400 등락률 +1.98% 거래량 1,850,445 전일가 20,250 2021.01.21 15:16 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 커뮤니티 활발... 주가 3.46%.한미반도체 "올해 매출 목표 3080억" 한미반도체, 올해 매출액 3080억 전망 close 는 중국 화천과기로부터 각각 41억7000만원과 23억7000만원 상당의 반도체 제조용 장비 공급계약을 수주했다고 21일 공시했다. 이번 계약은 각각 최근 매출액(1203억원)의 3.46%, 1.97%에 해당한다.

