언택트 명절…홈플러스, 설선물 예약 89% 신장

2020년 12월 17일~1월 15일

사전 예약 판매량 집계

[아시아경제 임혜선 기자] 올 설날도 '비대면(언택트) 명절' 추세가 이어지고 있다.

홈플러스는 작년 12월 17일부터 지난 15일까지 30일간 설 선물세트 사전예약 선물세트 매출이 전년 설 동기 대비 89% 신장했다고 17일 밝혔다. 미리 선물로 인사해 아쉬움을 달래려는 시민들이 늘어서다. 올해 설 선물세트 사전예약 매출 비중은 본판매를 넘어서 61%에 달할 것으로 전망된다.

선물세트 수요는 주로 ‘건강’, ‘홈코노미’, ‘프리미엄’ 테마에 쏠렸다. 높아진 개인 위생과 건강에 대한 관심으로 정관장 홍삼원, CJ 한뿌리 흑삼 등 건강식품 세트 매출이 전년 동기 대비 124% 신장했고, 아모레, LG생활건강, 애경 등 위생용품 세트는 51% 매출신장률을 기록했다. 석류 콜라겐 젤리, 건강현미 누룽지 등 건식 세트 매출은 무려 2127% 신장했다.

집콕 장기화로 인한 ‘홈코노미(홈(집)과 이코노미(경제)의 합성어’ 트렌드도 선물세트 소비에 큰 영향을 줬다. 대용식, 병통조림 등 ‘집밥’ 식재료 매출이 전년 동기 대비 163% 신장했으며, 홈술족, 홈카페족 등의 증가에 따라 주류와 차류 카테고리도 각각 117%, 33% 매출 신장률을 기록했다.

설 선물 상한액 20만원 상향 조치와 더불어 직접 찾아 뵙지 못하는 아쉬움을 고가의 선물에 담으려는 추세로 10만원 이상 세트 매출도 큰 폭 증가했다. 냉장 한우 카테고리 매출은 전년 동기 대비 68% 늘었고, 농협안심한우 1+등급 등심 냉장세트 255%, 1+등급 등심 정육 냉장세트 153%, 1등급 미식 스페셜 냉장세트는 57% 매출이 증가한 것으로 나타났다.

블랙라벨 한우 토마호크 BBQ 스테이크 냉장세트(42만원), No.9 1++ 한우 오마카세 냉장세트(39만9000원), 블랙에디션 No.9 1++ 한우구이 냉장세트(39만9000원), 무항생제 1+ 한우 등심채끝 냉장세트(32만2000원) 등 30만~40만원대 한정 세트도 준비물량의 20% 이상 팔려나갔다.

제주 옥돔, 제주 갈치 세트는 전년 동기 대비 580%, 프리미엄 햄·치즈 세트는 331% 매출이 뛰었고, 구르메 실속 치즈 세트의 경우 2주 만에 준비 물량 2000개가 완판되는 기록을 세웠다. 샤또 라뚜르 11(120만원) 등 30만원~130만원대 대륙별 프리미엄 고가 와인도 전체 100개 한정 물량 중 20%가량 팔려나가며 조기 소진이 예상되고 있다.

홈플러스는 내달 1일까지 설 선물세트 사전예약 판매를 이어가며, 12대 행사카드 결제 시 최대 30% 할인, 구매 금액에 따라 최대 100만원 상품권 증정 또는 즉시 할인 혜택 등을 제공할 방침이다. 사전예약 배송기간은 21일부터(신선식품은 28일부터) 설 전날인 다음달 10일까지다.

이창수 홈플러스 트레이드마케팅총괄이사는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 귀성을 자제하는 고객들의 선물 구매가 늘고 있다”며 “명절 장바구니 물가 안정은 물론 신선 농가와 중소 협력회사들의 매출 회복 지원을 위해 지속적으로 대규모 프로모션을 이어갈 것”이라고 말했다.

