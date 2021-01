고양·남양주·시흥·김포·광명·구리·가평 대설주의보 발효

[아시아경제 장세희 기자]안양·군포·과천에 대설주의보를 발효한다고 밝혔다. 고양·남양주·시흥·김포·광명·구리·가평에는 대설주의보가 발효된 상태다.

대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다. 눈길 운전이나 보행 안전에 유의해야 한다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr