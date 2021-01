경기도, 16년만에 '대표상징물·영문슬로건' 교체한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 16년만에 대표 상징물(GI)과 영문 슬로건(Go Great, Gyeonggi)을 교체한다.

경기도는 전국 최대 지방정부로서의 위상과 미래비전을 반영하고, 도민의 자긍심을 높일 수 있도록 하기 위해 새로운 GI와 영문 슬로건을 제작했다고 5일 밝혔다.

이번 GI와 영문 슬로건 공개는 2005년 개발된 '세계 속의 경기도(Global inspiration)'를 대신하는 것으로, 16년 만의 교체다.

새 GI는 경기도 이름의 한글 초성 'ㄱ,ㄱ,ㄷ'을 상징적으로 표현했다. 초록색으로 표현한 'ㄱ,ㄱ,ㄷ'의 상단은 하나의 길로 곧게 뻗어나가는 경기도를, 파란색으로 표현한 'ㄱ,ㄱ,ㄷ'의 하단은 직선과 곡선의 조화를 통해 유연하면서도 강직한 경기도를 나타낸다.

영문 슬로건 'Go Great, Gyeonggi'는 대한민국 대표 지방정부로서의 위상을 굳건히 하고, 도민과 함께 번영해 나가는 경기도를 의미한다.

도는 영문 슬로건을 GI 디자인과 연계해 만들었다. 기울어진 이탤릭(Italic) 서체는 경기도의 역동성을 전달하고, 영문 슬로건은 대외 경기도 이미지 제고를 위한 해외 마케팅에 사용된다.

도는 앞서 지난해 3월부터 10개월 간 GI 디자인 후보를 선정하기 위해 도민 의견을 청취했다.

최종 대표 상징물은 도민 투표 40%, 전문가자문위원회 투표 40%, 디자인 평가단 투표 20%로 선정됐다.영문 슬로건은 전문가 자문위원회 자문과 원어민 대상 사용성 검증조사(Global Cultural Check) 등을 거쳐 최종 확정됐다.

도는 상반기 중 도의회 심의ㆍ의결을 거쳐 '경기도 상징물 관리 조례'를 개정하고, GI 디자인 및 영문 슬로건을 공식적으로 사용할 예정이다.

이성호 도 홍보기획관은 "경기도의 정체성과 미래비전이 오롯이 담긴 대표 상징물을 통해 경기도민이 자긍심을 가질 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr