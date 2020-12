경주시 메추리 농장, 조류인플루엔자(AI) 항원 검출 … 고병원성 검사중

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 31일 경주시 내남면 메추리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 밝혔다.

지난 25일 고병원성 AI가 발생한 경주 희망농원 농장으로부터 17.4㎞ 떨어진 해당농장은 메추리 1만900마리를 사육하고 있다.

최근 산란율 저하와 폐사 현상을 보이고 있다는 신고를 받은 경북도는 폐사한 닭을 검사한 결과 H5형 조류인플루엔자 항원 검출을 확인했다. 현재 농림축산검역본부에서 정밀검사가 진행중이며, 검사결과는 1~2일 소요될 예정이다.

정밀검사 결과 고병원성 조류인플루엔자로 확진될 경우 해당농장 사육가금은 모두 살처분된다. 반경 3㎞이내에 가금류 전업규모 농장은 없는 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr