'철창 신세' 김영만 군위군수의 이중苦 … 군민 1400명 '신속재판' 청원서

지역민 편가르기 재판 우려…김 군수·검찰 '쌍방 항소'

시민단체 "4월 보선 치를 수 있도록 2심 신속 재판해야"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지자체장이 뇌물수수 혐의로 징역 7년 중형을 선고받고 구속된 지 얼마 지나지 않은 경북 군위군에서 '행정 공백'을 우려하며 신속 재판을 촉구하는 여론몰이 현상이 나타나고 있다.

김영만 군수가 항소한 데다가 형이 아무리 빨리 확정된다하더라고 사실상 내년 4월 보궐선거 가능성이 희박하다는 점에서, 그간 통합신공항 문제 등을 둘러싸고 빚어졌던 지역민들끼리 편가르기 양상이 재현되지나 않을지 우려되고 있다.

시민단체 '군위군을 걱정하는 사람들'과 류병찬 통합신공항발전위원회 위원장은 30일 군위 군민 1480명의 서명을 받은 청원서를 대구고등법원에 전달했다.

이들은 청원서에서 "군수가 법정구속된 후 군위군 행정은 파탄이 났고, 군민들만 피해를 보고 있다"며 “하루빨리 재판을 끝내고 내년 4월7일 보궐선거를 통해 군위군 행정이 정상화되도록 재판부가 항소심을 신속하게 해 달라"고 촉구했다.

김영만 군수는 지난 2016년 2차례에 걸쳐 군 직원을 통해 건설업자로부터 2억원의 뇌물을 받은 혐의로 지난 18일 징역 7년과 벌금 2억원 등을 선고받고 법정구속됐다.

이후 피고인과 검찰 양측 모두 형량에 불복, 항소한 상태다. 김 군수의 구속 이후 군위군 행정은 김기덕 부군수 권한대행체제로 이뤄지고 있다.

한편, 김영만 군수는 지난 2018년 4월 선거에서 당시 자유한국당(현 국민의힘) 소속으로 단수 추천을 받아 출마, 유효투표수의 48.20%(8781명)를 득표해 재선됐다.

당시 무소속 장욱 후보는 37.24%(6785명), 무소속 홍진규 후보는 14.54(2650명)를 차지했다. 군위군은 전체 인구(11월말 현재 2만3299명) 대부분이 선거권을 가진 '초고령사회' 지역으로, 지난 선거에서는 22만753명 중 1만8642명이 투표(투표율 82%)할 정도로 지역정치에 대한 관심이 높다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr