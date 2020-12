[인사] 광주광역시

◇ 3급 전보

▲자치행정국장 김일융 ▲공무원교육원장 김애리 ▲서구 부구청장 김석웅 ▲남구 부구청장 이정식

◇ 3급 승진

▲광주경제자유구역청 혁신성장본부장 김용승 ▲광산구 부구청장 이돈국

◇ 4급 전보

▲혁신소통기획관 주재희 ▲총무과장 윤창옥

◇ 4급 승진

▲기업육성과장 직무대리 손항환

◇5급 승진의결

▲균형발전정책과 장근영 ▲생명농업과 노형근

