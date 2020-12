[아시아경제 문채석 기자]

다음달 1일자.

<전보>

◆고위공무원

▶경제법제국장 권태웅 ▶법제지원국장 윤재웅 ▶행정법제국 법제심의관 김성원

◆과장급

▶법제조정법제관 이진희 ▶법제교육과장 진정용

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr