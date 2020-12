[아시아경제 박준이 기자] 서한 서한 011370 | 코스닥 증권정보 현재가 1,500 전일대비 20 등락률 +1.35% 거래량 1,210,668 전일가 1,480 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 전문가들이 꼽은 급상승 예상 테마 4選 -무료 배포 중- 서한, 주가 1610원 (-5.57%)… 게시판 '북적'독점공급! ‘주가급등’ 국내 유일 초대형 해상풍력! close 은 양원기업에 270억원 규모의 금전대여를 결정했다고 31일 공시했다.대여금액은 2016년 말 자기자본 대비 12.71%다.

회사 측은 "동고령 일반산업단지 조성사업 운영자금, 토지매입, 토지보상비를 위해 2014년과 2015년에 대여한 것의 기간을 연장한것"이라며 "대여기간 종료일은 내년 6월 30일이다"고 말했다.

