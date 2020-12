◆여신금융협회

<전보>

▲종합기획부 부장 조윤서 ▲여신금융교육연수원 부장 이효택 ▲소비자보호부 부장 김태훈 ▲신기술금융부 부장 이정음 ▲경영지원부 부장 백인수 ▲자율규제부 부장 권나영

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr