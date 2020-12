[아시아경제 이민지 기자] 쇼박스 쇼박스 086980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,385 전일대비 235 등락률 +7.46% 거래량 8,954,399 전일가 3,150 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 쇼박스, 영화 테마 상승세에 2.32% ↑쇼박스, 지난해 영업익 19억원…전년비 63% 감소[클릭 e종목]"쇼박스, 이병현·차승원·송강호 등 내세워 올해 최대 8편 개봉…1월 모멘텀 기대" close 는 황순일 전 대표이사 사임에 따라 김도수 단독대표 체제로 변경됐다고 31일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr