[아시아경제 최대열 기자] 정기현 국립중앙의료원 원장이 1년 연임하기로 했다고 보건복지부가 31일 발표했다.

내년 1월 22일 임기가 끝날 예정인 가운데 그간 기관운영에 대해 성과를 인정받은 결과라고 복지부는 전했다. 취임 후 조직ㆍ인사관리, 보수, 복리후생 관리를 안정화시키며 기관장으로서 업무수행능력을 인정받는 한편 조직의 전략목표를 '공공보건의료체계의 총괄기관'으로 정해 앞으로 중앙의료원이 나아가야 할 방향성을 내놨다.

특히 올해는 코로나19 대응에 있어 환자 분류, 수도권 병상확충 과정에서 중추역할을 맡았다. 국립중앙의료원은 중앙감염병병원으로 환자 치료지침을 마련하거나 병상부족 문제를 조율하는 데 핵심역할을 했다. 복지부 측은 중앙감염병병원으로서 역할을 안정적으로 수행하기 위해 정 원장이 적임자로 평가했다고 전했다.

