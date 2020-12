[아시아경제 박준이 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 99,170 전일가 62,200 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"효성중공업, 발주재개·일회성비용 선반영...내년 실적 호조 전망"[e공시 눈에 띄네]코스피-4일효성중공업, 풍력에너지 테마 상승세에 1.92% ↑ close 은 아산스마트밸리 공동주택 신축사업을 수주했다고 31일 공시했다.

계약금액은 1133억7300만원 규모로 지난해 연결 기준 매출액 대비 3%다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr