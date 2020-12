[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

▶경영지원실장 이진수 ▶기술연구소장 백승한 ▶연구개발실장 박관인 ▶분석평가실장 박제현 ▶강원지사장 양인재 ▶경인지사장 이상환 ▶호남지사장 최재익 ▶경인지사 사업관리부장 정명주 ▶호남지사 사업관리부장 주상돈

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr