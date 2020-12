◆ 5급 승진

▲ 보건소장 직무대리 김미자 ▲ 농업지원과장 직무대리 김주훈 ▲ 복내면장 직무대리 박상준 ▲ 웅치면장 직무대리 백남구

◆ 5급 전보

▲ 총무과장 김기성 ▲ 재무과장 조태기 ▲ 산림산업과장 김몽현 ▲ 도시개발과장 조계돈 ▲ 의회사무과장 백승훈 ▲ 의회 전문위원 방명혁 ▲ 벌교읍장 선남규

◆ 6급 보직부여

▲ 산림보호계장 이용규 ▲ 보성읍 계장요원 강승길 ▲ 벌교읍 계장요원 서광춘 ▲ 겸백면 계장요원 김경희 ▲ 율어면 계장요원 이미정 ▲ 문덕면 계장요원 송진 ▲ 조성면 계장요원 임경석 ▲ 조성면 계장요원 김민옥 ▲ 회천면 계장요원 정일선 ▲ 웅치면 계장요원 정기자

