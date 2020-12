광주 서구 ‘청소년정책 분석평가’ 우수…여성가족부장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(서대석 구청장)는 2020년 지자체 청소년정책 분석평가 우수기관으로 선정, 여성가족부장관상을 수상했다고 31일 밝혔다.

광주 5개 자치구 중 유일한 선정이다.

이번 평가는 여성가족부 주관으로 청소년정책 역량 및 책무성 강화 도모를 위해 추진됐다.

17개 시·도 및 114개 시·군·구를 대상으로 진행된 평가에서는 청소년 보호·복지 영역의 청소년정책 추진실적을 분석·평가했으며, 17개 자치단체가 우수기관으로 선정됐다.

서구는 놀며 꿈꾸는 행복한 청소년친화도시 조성을 위해 공동육아나눔터 운영, 학교밖청소년 보호를 위한 꿈키움배움학교 운영 등 청소년 보호를 위한 사회안전망 강화를 위해 힘써왔다.

서구 관계자는 “청소년 정서함양, 심신단련 등 청소년의 건강한 성장을 지원하고, 안전환 환경 조성을 위해 지속적인 관심을 기울이겠다”고 말했다.

한편, 서구는 청소년시설확충 사업으로 2022년 완공을 목표로 지하 1층, 지상 4층 규모의 (가칭)쌍촌청소년문화의집 건립사업을 추진 중에 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr