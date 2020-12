◇5급 승진

▲불갑면장 신유현 ▲군남면장 김란 ▲농정과장 정원준

◇5급 전보

▲유통축산과장 정회덕 ▲농업기술센터소장 정우성 ▲도시환경과장 이현정 ▲묘량면장 고윤자

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr