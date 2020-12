[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 양천구 <4급 승진 및 전보> ▲행정지원국장 노병채 ▲기획재정국장 김정윤 ▲안전교통국장 정경도 <5급 승진 및 전보> ▲총무과장 김영환 ▲주민협치과장 윤광석 ▲홍보과장 이인미 ▲문화체육과장 하재호 ▲민원여권과장 임성환 ▲스마트정보과장 장학규 ▲징수과장 홍윤숙 ▲재산세과장 노진숙 ▲복지정책과장 홍애숙 ▲어르신복지과장 이경숙 ▲출산보육과장 박종익 ▲녹색환경과장 박수미 ▲청소행정과장 최명진 ▲주택과장 송재민 ▲도시재생과장 조달영 ▲목2동장 조인주 ▲목5동장 박순금 ▲신월4동장 김재수 ▲신월5동장 신수길 ▲신월6동장 이건봉 ▲신월7동장 김재곤 ▲신정3동장 문재두 ▲신정6동장 장덕향

박종일 기자 dream@asiae.co.kr