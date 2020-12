테슬라, 내년부터 인도서 판매 개시

판매기종은 '모델3' 가능성 높아

[아시아경제 권재희 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 내년 초 인도에서도 판매를 시작한다.

28일(현지시간) 인도 현지언론 인디언 익스프레스가 가드카리 인도 교통부 장관을 인용해 이처럼 보도했다.

가드카리 장관은 테슬라 판매 개시 이후 소비자 반응을 보고 현지 조립 및 생산 공장 건설을 검토할 수도 있다고 덧붙였다.

앞서 인도 이코노믹 타임스는 테슬라가 인도에서 처음 판매할 차종은 모델3가 될 것이라고 26일 보도한 바 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 27일 트위터를 통해 테슬라의 인도 진출 계획에 대한 최근 정보를 얻을 수 있느냐는 질문에 "구체적인 계획을 밝힐 수는 없지만 확실한 것은 2021년 판매를 개시할 것"이라는 글을 올리기도 했다.

주요 외신은 머스크의 이런 반응에 대해 "테슬라의 2021년 인도 진출 계획을 확인한 것"이라고 평가했다.

한편 인도는 석유 의존도를 낮추고 대기오염을 줄이기를 열망해왔지만 전기차 확산 노력은 충전소 같은 인프라 투자 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr