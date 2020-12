현대리바트, '선물하기' 서비스 출시

리바트몰에서 판매하는 전제품 대상…상대방 휴대폰 번호만 알면 주소 몰라도 손쉽게 선물

현대리바트는 상대방의 휴대폰 번호를 통해 편리하게 선물을 보낼 수 있는 온라인 '선물하기' 서비스를 도입한다고 29일 밝혔다. 선물하기는 공식 온라인몰인 '리바트몰'을 통해 가구·인테리어 소품·생활용품 등을 손쉽게 선물할 수 있는 서비스다. 리바트몰에서 선물하기 기능을 설정 후 받는 사람의 휴대폰 번호를 입력해 제품을 구매하면, 선물을 받는 사람이 수신된 문자메세지 내 인터넷주소(URL)을 통해 연결된 페이지에서 직접 배송 정보를 입력하는 식이다.

현대리바트는 선물하기 외에도 다양한 고객 편의 기능을 새로 도입했다. 먼저 기존에는 유선으로만 가능했던 사후관리(A/S) 방문일 지정을 리바트몰 홈페이지와 모바일 앱을 통해서도 신청할 수 있다. A/S 방문일 지정은 접수일 기준 이틀 뒤부터 가능하다.

이와 함께 리바트몰 내 '고객센터' 페이지에 '부품 구매'와 '간단 조치 방법' 코너도 새롭게 마련했다. 부품 구매 코너에선 현대리바트가 판매하는 리빙, 주방, 욕실 등 가구 제품에 사용되는 170여 종의 부품을 구매 할 수 있고 간단 조치 방법 코너에서는 올바른 가구 사용법, 간단 부품 교체 방법, 셀프 수리 영상 등 고객들이 보고 직접 따라할 수 있는 1분 내외의 영상들을 볼 수 있다.

현대리바트 관계자는 "최근 비대면 쇼핑 트렌드가 확산되며 온라인몰에서 선물하는 고객들이 늘어나자 가구도 손쉽게 선물할 수 있도록 선물하기 서비스를 도입하게 됐다"며 "앞으로도 온라인몰의 서비스 경쟁력 강화를 위해 차별화된 고객 편의 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

