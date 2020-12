국민의힘, 탁현민 검찰 고발…"KBS에 '文대통령 흑백연설' 지시"

[아시아경제 한승곤 기자, 나한아 기자] 국민의힘이 탁현민 청와대 의전비서관을 방송법 위반 혐의로 오는 28일 대검에 고발하겠다고 밝혔다.

국민의힘 미디어특별위원회 27일 보도자료에 따르면, 문재인 대통령의 '2050 탄소 중립 비전 선언' 생방송 당시 탁 비서관이 KBS에 제작 방침을 지시했다고 주장했다.

특위는 KBS 내부 문자 메시지를 인용하며 "화면을 단순히 흑백으로 송출하는 것 외에 '흑백 화면에 어떠한 컬러 자막이나 로고 삽입 불허' 등 구체적 제작 방침을 지시한 내용이 포함됐다"라고 지적했다.

그러면서 "이 행위들은 공정성과 독립성을 핵심 가치로 다루고 있는 방송법의 근본 취지를 무너뜨리는 것"이라며 "방송 편성에 규제나 간섭을 가했다"라고 주장했다.

앞서 KBS는 "흑백 영상이 방송되는 동안 좌상단의 로고와 우하단의 수화 영상을 컬러로 방송했다"라며 "청와대 지시가 있었다는 것은 사실이 아니다"라고 부인했다.

한편 문 대통령은 지난 10일 지상파 방송 3사 등 생중계를 통해 탄소중립 선언을 발표했다. 고화질 영상을 이용할수록 많은 탄소가 발생한다는 점을 강조하기 위해 흑백 영상으로 제공됐다.

