충주 점집 방문자 잇달아 코로나19 확진

[아시아경제 박형수 기자] 충북 충주의 한 역술인 집을 찾았던 방문자들이 잇달아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸렸다.

25일 충주시에 따르면 이날 확진 판정을 받은 50대(충주 72번)와 60대(충주 73번)는 지난 23일 확진 판정을 받은 60대(충주 67번) A씨의 집을 방문했다.

집에 불상을 모시고 있는 A씨는 '인생상담'이라는 간판을 걸고 운세를 봐주는 일을 해왔다.

시 보건당국은 증상 발현 이틀 전부터 확진 판정을 받을 때까지 6명이 자신의 집을 다녀갔다는 A씨의 진술에 따라 이들을 전수 검사했다. 6명 가운데 5명이 확진 판정을 받았다.

'인생상담'을 방문했던 60대 확진자(충주 71번)의 10대(충주 75번) 가족도 이날 오후 확진 판정을 받았다.

시 보건소 관계자는 "A씨에게 상담료를 지불하는지 알 수 없고 신용카드 단말기나 CCTV도 없었다"며 "다녀간 사람을 파악하려면 A씨의 진술에 의존할 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

충주시는 재난문자를 통해 A씨 집 방문자의 자발적인 진단검사를 독려하고 있다.

