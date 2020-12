무안군, 자연이 살아 숨쉬는 생태갯벌과학관 ‘각광’

다양한 프로그램 운영…가족단위 여행객 찾는 관광 명소

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 해제면에 있는 무안생태갯벌과학관이 전시관 리모델링, 스마트빌리지 설치 등 다양한 체험프로그램 운영으로 관광객들에게 각광을 받고 있다고 25일 밝혔다.

군은 지난 2006년 개관한 생태갯벌과학관의 노후화된 전시시설 보완과 콘텐츠 확충을 위해 총 사업비 38억 원(균특 50%)을 투입해 지난 5월 연면적 1658㎡ 규모로 재개관했다.

연간 수만 명의 관광객이 방문하는 과학관에는 무안갯벌의 우수성을 널리 알리고 보존해 나가기 위해 500여점의 생물표본과 갯벌상징조형물 등을 전시하고 있으며 디지털수족관, 드론타고 갯벌로, 낙지 빨판체험 등 체험형 콘텐츠를 운영하고 있다.

또한, 인공지능 기술을 적용한 스마트빌리지 체험관은 디지털스케치북, 해저탐험 4D VR(가상현실), 무안 360VR 등 디지털 콘텐츠 신기술을 체험할 수 있는 공간으로 마련돼 있다.

아이들의 오감을 만족시키며 자유롭게 체험할 수 있는 촉감체험실과 갯벌키즈놀이터 편백놀이방, 초롱아귀를 타고 떠나는 어드벤처, 점핑점핑 아일랜드를 설치해 생태교육의 장을 제공하고 힐링카페 메뉴와 기념품을 정비했다.

특히 지난 6월부터 선보이고 있는 무안갯벌 지주식 돌김과 천일염을 이용한 가족단위 김굽기 프로그램인 ‘만난(맛난)김에 김 구워요’는 참가자들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

군 관계자는 “무안생태갯벌과학관은 체험형 전시시설과 다양한 프로그램 운영으로 가족단위 여행객이 찾는 관광 명소로 거듭나고 있다”며 “자연과 함께 살아 숨쉬는 검은 비단 무안 갯벌에서 가족들과 함께 좋은 추억을 만드시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr