경주 안강읍 산불 15시간 만에 진화 … 옥산서원·도덕암 피해 없어

도덕산 4부 능선 부근에서 발화 … 산림 3.5㏊가량 태워

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시 안강읍 옥산리 도덕산에서 발생한 산불이 15시간 만인 25일 오전 8시10분께 완전히 진화됐다.

불은 전날 오후 5시30분께 도덕산 4부 능선 부근에서 발생해 정상 방향으로 번져 산림 3.5㏊가량을 태웠다.

소방당국과 산림청은 24일에 이어 25일 동이 트자마자 산림청 전문진화헬기 3대 등 5대와 산림청 영덕국유림관리소 산불재난 특수진화대, 경주·포항 산불전문진화대 등 200여명을 투입, 진화작업을 벌였다.

산불은 바람을 타고 급속히 번졌고, 소방당국은 방화선 구축에 나섰지만 험한 산세로 인해 진화에 어려움을 겪었다.

특히 불이 난 곳에서 약 2㎞ 아래 방향에는 세계문화유산 옥산서원이 있고, 산 정상에는 신라 경덕왕 때 건립된 도덕암이 위치해 있어, 소실 우려를 낳았다.

산림당국과 경찰은 목격자와 인근 주민들을 상대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

