"고령자, 임산부, 영유아 동반 관람객도 편리하게 이동"

궁능유적본부 덕수궁관리소는 덕수궁 중화전 행각에 장애인 경사로를 마련했다고 24일 전했다. 중화전 행각은 주 관람지인 중화전으로 이동하는 통로다. 행각(行閣)에 계단이 설치돼 있었으나 지면과 행각의 높이 차이가 커 거동이 불편한 관람객은 이용하기 어려웠다. 관리소는 이에 대한 의견을 수집하고, 무장애 공간 사업 우선순위로 중화전 행각을 선정했다. 관계자는 "장애인은 물론 고령자, 임산부, 영유아 동반 관람객 등도 편리하게 이동할 수 있다"고 했다. 덕수궁관리소는 지난달 23일 정관헌 촉각 모형도 설치했다. 시각장애인이 손으로 만져 정관헌의 형태를 가늠할 수 있는 틀이다. 내년 상반기에는 석조전에 승강기도 설치한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr