현대차 '산타원정대', 어린이 860명에 소원 선물 전달

비대면 방식으로 1억3000만원 상당의 지원

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 저소득 가정 및 복지기관 어린이들에게 크리스마스의 추억을 선물하는 ‘2020 산타원정대’를 실시했다고 23일 밝혔다.

현대차와 초록우산어린이재단이 함께하는 ‘산타원정대’는 현대차 임직원들이 전국 각 지역의 기관을 방문해 어린이들에게 선물을 전달하고 문화체험 활동을 지원하는 연말 사회공헌 프로그램이다. 활동을 시작한 2016년부터 지난해까지 총 1600여명의 어린이들에게 크리스마스 선물을 전달해왔다.

올해 5회째를 맞은 산타원정대는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 직접 선물 전달 및 문화체험 실시가 어려웠음에도 프로그램을 비대면 방식으로 전환해 1억3000만원 상당의 지원을 진행했다.

구체적으로 현대차는 총 34개 복지기관의 어린이 약 860명을 대상으로 크리스마스 선물 위시리스트를 사전에 파악한 후 비대면으로 소원 선물을 전달했다. 이와 함께 초록우산재단 전국후원회장으로 활동 중인 국민배우 최불암, 인기 키즈 크리에이터 헤이지니, 현대차 임직원 2명과 정원대 국내지원사업부장 상무가 출연한 깜짝 응원 영상도 전달했다.

아울러 현대차는 코로나19로 어린이들의 외부 활동이 어려운 점을 고려해 6개 기관 내부에 실내 놀이터를 마련하고 놀이 물품과 크리스마스 파티 간식비를 지원하기도 했다.

현대차 관계자는 “앞으로도 미래 성장 세대인 어린이들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 코로나 시대에 알맞은 다양한 비대면 사회공헌 활동을 펼칠 예정”이라고 밝혔다.

