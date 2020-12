신협, 오늘부터 오픈뱅킹 개시 "서비스 가입하고 경품도 받으세요"

신협, ‘오픈뱅킹 서비스 22일 오전 9시 개시

오픈뱅킹 서비스 개시에 따라 다양한 이용자 혜택 이벤트 실시

신협, 금융협동조합 정체성을 지키며 다양한 금융서비스 제공에 노력할 것



[아시아경제 김효진 기자] 신협중앙회는 22일부터 신협 모바일 채널 ‘온뱅크’를 통해 이용자가 보유한 다양한 금융기관 계좌를 조회하고 출금이체까지 할 수 있는 오픈뱅킹 서비스를 개시한다고 밝혔다.

오픈뱅킹은 고객의 동의가 있는 경우 금융회사가 보유하고 있는 고객의 금융정보를 다른 금융회사 또는 제3의 서비스사업자가 접근할 수 있도록 허용하는 것을 말한다. 이를 통해 고객은 하나의 금융회사 또는 핀테크 애플리케이션(앱)으로 자신의 모든 은행계좌를 등록해 한눈에 조회하고 이체할 수 있다.

서비스 개시에 따라 신협 ‘온뱅크’ 이용자는 보유하고 있는 타은행 및 상호금융사는 물론, 증권사 펀드계좌까지 일괄 등록 가능하며, 등록한 입출금계좌에서 신협계좌 또는 타금융회사 계좌로 자유롭게 이체서비스를 이용할 수 있다.

또한, 등록한 다른 금융회사의 입출금계좌에 있는 잔액을 신협계좌로 이체하는 ‘잔액모으기’ 서비스와 다른 금융회사의 등록계좌 잔액을 보여주는 ‘나의 자산현황’ 서비스도 제공한다.

신협은 이날부터 내년 3월31일까지 오픈뱅킹 서비스 개시 기념 ‘오픈뱅킹 가입하고 경품 받으러 온(ON)’이벤트도 개최한다. 이벤트는 ‘다른 은행 계좌 등록해보기’와 ‘다른 은행 계좌에서 신협계좌로 잔액 모으기’ 총 2개로 마련됐다. 추첨을 통해 최대 2985명에게 다양한 혜택을 제공할 예정이며, 이벤트 기간 동안 신협 온뱅크 이체수수료는 전액 면제된다.

신협 오픈뱅킹으로 다른 은행 계좌 등록해보기는 이벤트 기간 내, 신협 온뱅크 앱 또는 신협 인터넷뱅킹에서 다른 은행 계좌를 1개 이상 등록할 경우, 자동 응모를 통해 ‘아이패드 8세대’, ‘문화상품권’ 등 2653명에게 경품을 제공한다.

신협 오픈뱅킹으로 다른 은행 계좌에서 신협계좌로 잔액모으기는 이벤트 기간 내, 신협 온뱅크 앱 또는 신협 인터넷뱅킹에서 다른 은행 계좌잔액을 신협계좌로 1회 이상 잔액 모으기 또는 이체할 경우, 자동 응모를 통해 ‘아이폰12미니’, ‘문화상품권’ 등 332명에게 경품을 제공한다.

