경기주택도시公, 취약계층에 2천만원 기부금 전달

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 취약계층 지원에 써달라며 기부금 2000만원을 전달했다.

GH는 지난 18일 굿네이버스 경기2본부와 고양시덕양행신장애인주간보호센터에 각각 1000만원씩 총 2000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

GH에서 이번에 기부한 돈은 사회공헌기관에서 물품을 구입해 취약계층에 전달하는 방식으로 진행된다.

굿네이버스 경기2본부는 고양시 내 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 위기가정 아동에게 식료품 키트 100개를 지원할 예정이다.

고양덕양행신장애인주간보호센터는 고양시 거주 저소득 장애인 250가구에 코로나19 방역용품과 비상용 구급함을 지원한다.

이헌욱 GH 사장은 "코로나19가 장기화되고 확산되면서 어려움을 겪고 있는 지역사회 취약계층을 지원하기 위해 이번 사업을 진행하게 됐다"며 "이번 지원이 어려운 시기에 지역 내 위기가정, 저소득 장애인의 경제적인 부담을 경감시키는 데 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr