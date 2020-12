코로나19 어제 1097명 신규확진…5일 연속 1000명대 '최다 기록 경신'(종합)

[아시아경제 유현석 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 20일 신규 확진자가 1100명에 육박했다. 지난 16∼19일(1078명→1014명→1064명→1053명)에 이어 닷새 연속 1000명을 넘긴 것이다. 또 종전 최다 기록(1천78명)은 나흘만에 다시 깨졌다. 주말인 전날 검사 건수가 직전 평일보다 2만건 가까이 줄었음에도 확진자는 오히려 증가했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1097명 늘어 누적 4만9665명이라고 밝혔다. 전날(1053명)과 비교해 44명 늘었다.

신규 확진자 1097명은 지난 1월20일 국내에서 첫 확진자가 발생한 이후 335일 만에 가장 많은 수치다.

지난 14일부터 이날까지 최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 718명→880명→1078명→1014명→1064명(1062명에서 정정)→1053명→1097명 등이다. 100명 이상 신규 확진자는 지난달 8일부터 이날까지 43일째 이어지고 있다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1072명, 해외유입이 25명이다. 지역발생 확진자는 전날(1029명)보다 43명 더 늘었다.

지난 14일부터 20일까지 최근 1주일간 신규 확진자가 하루 평균 986.3명꼴로 나왔다. 거리두기 단계 조정의 핵심 지표 중 하나인 지역발생 확진자는 일평균 959.3명이다.

확진자가 나온 지역을 보면 서울 470명, 경기 244명, 인천 62명 수도권이 776명이다. 비수도권에서는 강원 55명, 경남 49명, 부산 33명, 전북 29명, 대구 25명, 제주 24명, 경북 23명, 충남 19명, 충북 14명, 광주 13명, 울산 5명, 전남 4명, 대전 3명이다.

감염 사례를 보면 요양시설 및 병원, 종교시설, 교정시설 등을 중심으로 한 감염이 속출했다.

충북 청주시의 참사랑노인요양원에서 전날까지 61명이 무더기로 감염돼 동일 집단(코호트) 격리 조처가 내려졌다. 괴산군 성모병원·음성군 소망병원 집단감염 사례에서는 36명이 추가돼 누적 확진자가 58명으로 늘었다. 서울 동부구치소에서는 2400여 명의 수용자 전원을 대상으로 이뤄진 검사에서 수용자 184명과 직원 1명 등 총 185명이 확진 판정을 받았다.

해외유입 확진자는 25명으로, 전날(24명)보다 1명 많다. 확진자 가운데 9명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 16명은 경기(5명), 서울(3명), 경북·경남(각 2명), 광주·울산·세종·충남(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 473명, 경기 249명, 인천 62명 등 수도권이 784명으로, 전체 확진자의 71.5%를 차지했다. 전국적으로는 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 새로 나왔다.

사망자는 전날보다 15명 늘어 누적 674명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.36%다. 코로나19로 확진된 이후 상태가 위중하거나 악화한 위중증 환자는 전날보다 3명 늘어 278명이다.

전날 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 3만6847건이다. 직전일 5만6450건보다 1만9603건 적다.

전날 검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 2.98%(3만6847명 중 1097명)로, 직전일 1.87%(5만6450명 중 1053명)보다 대폭 상승했다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.35%(368만3094명 중 4만9665명)다.

한편 방대본은 전날 0시 기준 누적 확진자를 4만8570명으로 발표했지만 지자체 오신고로 서울 지역 확진자 2명을 제외해 최종 4만8568명으로 정정했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr