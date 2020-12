이마트24, 연말 홈파티족 위한 먹거리·주류 할인 행사

자이언트 유부초밥,석쇠불고기쌈 등 대용량 도시락 2종 시즌한정 판매

설향딸기, 칠레산 체리 등 디저트로 먹기 좋은겨울 제철 과일도 출시

24일부터 31일까지 인기 와인·맥주 특가에 제공하는 와인·비어데이 진행



[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 연말 홈파티족을 위한 다양한 먹거리와 주류 할인 행사를 연다.

먼저 자이언트 유부초밥, 나마늘위한석쇠불고기쌈 등 대용량 도시락 2종을 선보인다. 자이언트 유부초밥(5600원)은 이마트24 인기 메뉴 유부초밥의 용량을 2배 이상 늘린 홈파티용 먹거리다. 다양한 토핑을 얹어 파티 음식으로 활용할 수 있는 유부초밥 9개가 들어 있다.

나마늘위한 석쇠불고기쌈도 22일 출시된다. 마늘을 강조한 위트있는 상품명으로 상품 특성과 재미를 강조했다. 구운마늘, 석쇠불고기, 야채볶음, 야채쌈, 고추, 쌈장 등으로 구성돼 있으며, 판매가격은 5900원이다. 대용량 도시락 2종은 연말연시 시즌 한정 판매될 예정이다.

설향딸기 2종, 칠레산 체리 등 디저트로 먹기 좋은 겨울 제철 과일도 선보인다.

설향딸기(팩)는 농협과 공동 기획한 상품으로, 딸기 주요 산지인 논산, 산천의 농가에서 수확한 설향품종의 딸기를 넣었다. 250g은 6,500원, 500g은 10,900원에 구매 가능하다. 당도와 경도가 우수하며 새콤달콤한 맛이 특징인 칠레산 체리(200g/팩)는 6900원에 판매한다.

이마트24는 홈파티에 빠질 수 없는 와인과 맥주에 대한 와인·비어데이 행사도 24일부터 31일까지 진행한다.

와인데이 행사 상품은 가성비 와인부터 프리미엄 와인까지 총 15종을 준비했으며, 7900원~3만9800원에 판매한다. 꼬모 리제르바 까베네쇼비뇽, 꼬모 모스카토 등 이마트24 전용 와인 2종(정상가 9900원), 디아블로 인텐스레드(정상가 16900원) 등 인기 와인을 각각 7900원과 13800원에 판매한다.

와인과 어울리는 덴마크 인포켓치즈 등 치즈 6종과 크래커 2종 등 와인안주 8종을 삼성카드로 결제 시 50% 할인 혜택을 제공하는 신용카드 연계 프로모션도 진행된다.

비어데이 행사에서는 구스아일랜드IPA·312(473ml), 파타고니아 바이세(500ml), 핸드앤몰트 유미의 위트 에일(500ml) 등 인기 캔맥주 11종을 8캔 1만8000원에 판매한다. 기존 수입맥주 4캔 1만원 행사보다 저렴하게 상품을 구매할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr