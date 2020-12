[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 19일 민간병원 최초로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 거점 전담병원으로 지정된 경기도 평택시 박애병원을 방문해 병상 준비 상황을 점검하고, 김병근 병원장 등 관계자들을 격려했다.

이날 총리실에 따르면 정 총리는 김병근 병원장으로부터 병상 현황을 보고받고, 병원의 투석실과 중환자실을 점검했다.

정 총리는 "박애병원은 평택에서 긴 역사를 자랑하는 종합병원인데, 코로나19 환자 치료를 위해 병원의 모든 병상을 내놓겠다는 결단을 해주신 평택 박애병원 김병근 원장님을 비롯한 관계자 여러분께 정부를 대표해서 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "박애병원의 결단이 코로나19를 극복하는 과정에 중요한 변곡점이 될 것으로 확신한다"고 격려했다.

