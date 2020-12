[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 2,300 등락률 +9.75% 거래량 18,972,006 전일가 23,600 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 내년 1월 전기요금 연료비연동제 도입…석탄발전 감축비 추가한국전력, 투자자 검색 급증... 주가 2만 5400원(7.63%)【시선집중】 증권맨들이 꼽는 다음주 상승 유망주 'TOP3' close 인사.

본사 처(실)장

▶전력시장처장 최현근 ▶재무처장 박주수 ▶안전보건처장 조남기 ▶미래시스템혁신처장 연원섭 ▶인사처장 오흥복 ▶정보보안실장 최갑천 ▶상생협력처장 서규석 ▶중소벤처지원처장 최명호 ▶자재처장 김제동 ▶에너지전환처장 황광수 ▶기술기획처장 이중호 ▶기술품질처장 심은보 ▶ICT기획처장 김영관 ▶배전운영처장 전시식 ▶송변전건설처장 김호곤 ▶송변전운영처장 신근호 ▶신송전사업처장 이철휴

1차 사업소장

▶서울본부장 조중연 ▶남서울본부장 이준호 ▶인천본부장 김필선 ▶경기북부본부장 박상서 ▶강원본부장 박창기 ▶광주전남본부장 김태옥 ▶대구본부장 조택동 ▶경북본부장 이만근 ▶경남본부장 김병인 ▶경인건설본부장 이근직 ▶중부건설본부장 김경수 ▶인재개발원장 김정환 ▶자재검사처장 양승호 ▶ICT운영처장 김용호 ▶전력기금사업단장 임청원 ▶UAE나와법인장 김경민 ▶해외발전기술처장 김정훈

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr