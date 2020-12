오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승

[아시아경제 오주연 기자] 17일 오후 들어서도 코스피가 약세를 지속하고 있다.

이날 오후 1시43분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.42% 내린 2760.28을 기록했다. 오전 장중 1% 가량 하락하면서 2740선까지 내려앉았지만, 이후 등락을 거듭하면서 낙폭은 다소 줄였다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 3707억원, 1244억원어치를 팔아치운 반면 개인은 4958억원어치 사들이며 지수를 방어했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 700 등락률 -0.95% 거래량 17,580,222 전일가 73,800 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 국산화 성공! ‘ㅇㅇㅇ’ 호황기에 강하게 터집니다! 단숨에 급등합니다!삼성전자, 직원 여행 금지→자제 하루만에 변경…왜?말씀드렸습니다. 폭발적인 ‘ㅇㅇㅇ’ 시장! 급등랠리 시작 임박! close 는 전 거래일 대비 0.95% 떨어진 7만3100원에 거래됐고 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 2,329,929 전일가 117,500 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정SK하이닉스, 최근 5일 외국인 294만 2349주 순매도... 주가 11만 7500원(0.0%)[실전재테크]최고 50%대 수익…'배당주펀드' 투자해볼까 close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 4,000 등락률 +0.49% 거래량 207,217 전일가 819,000 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓엘앤에프, LG에너지솔루션에 1조원대 공급 계약 close 은 각각 0.43%, 0.37%씩 올랐다. 그러나 이외 시총 상위 종목들은 모두 하락했다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 5,000 등락률 -0.62% 거래량 48,051 전일가 807,000 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일삼성바이오로직스 존림 신임 대표이사 사장 취임 close (-0.62%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 352,500 전일대비 1,000 등락률 -0.28% 거래량 725,196 전일가 353,500 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 백신 부작용… 파격적 해결책! 긴급사용 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 관심 집중!적중.. 확산세 심화! 국내치료제 다음 승인소식! 단숨에 급등합니다![e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close (-0.28%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 688,079 전일가 190,000 2020.12.17 14:02 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓현대차-해양환경공단, 어린이 해양환경교육 체험시설 만든다 close (-0.53%), 카카오(-0.67%) 등이 전 거래일 대비 하락한 수준에서 거래되고 있다.

코스닥지수는 상승했다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.24% 오른 941.87을 기록했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 188억원, 49억원어치를 순매수했고 개인은 30억원어치 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 158,700 전일대비 100 등락률 +0.06% 거래량 2,170,997 전일가 158,600 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 15만 9700원 (0.69%)… 게시판 '북적'백신 부작용… 파격적 해결책! 긴급사용 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 관심 집중!적중.. 확산세 심화! 국내치료제 다음 승인소식! 단숨에 급등합니다! close (0.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 235,500 전일대비 2,000 등락률 +0.86% 거래량 993,298 전일가 233,500 2020.12.17 14:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.58% close (0.86%) 등이 상승했고 알테오젠, 에이치엘비, 펄어비스 등은 하락했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 미국 부양책 기대감 등이 시장 상승요인이 되고 있지만, 코로나 재확산에 따른 경계감도 현재 국내 증시에 적지 않은 부담이 되고 있다"면서 "지수도 이에 따라 당분간 제한적인 움직임을 보일 가능성이 높다고 판단된다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr