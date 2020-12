"라인으로 의사 진료 받는다" 라인 닥터 日 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 자회사 라인이 일본에서 온라인 진료 서비스를 시작한다.

라인과 M3 주식회사가 공동 출자해 설립한 합작회사 '라인 헬스케어'는 '라인 닥터'를 일본 수도권 내 일부 의료기관에서 시작한다고 17일 밝혔다.

라인 닥터는 병원 검색, 예약부터 진료와 결제까지 라인으로 한 번에 이용할 수 있는 온라인 진료 서비스다. 영상통화를 이용해 의사에게 진료를 받을 수 있다. 라인앱만 있으면 누구나 무료로 사용할 수 있다. 다만 처방약 비용과 약품 배송료 등은 별도다.

해당 서비스를 이용할 수 있는 의료기관은 서비스 페이지에서 확인 가능하다. 라인 닥터는 이후 이용자와 의료기관의 의견을 바탕으로 서비스를 개선해 나갈 계획이다.

지난해 1월에 설립된 라인 헬스케어는 라인의 일본 내 월간 활성 이용자(MAU) 8600만명에 이르는 사용자 기반과 'm3.com'이 보유한 일본 임상의 약 90%인 29만명 이상의 의사 회원, 일본 약사의 과반수인 19만명 이상의 약사 회원을 기반으로 한다.

일본 최대 규모의 의료 종합 미디어 'QLife', 의료 상담 서비스 'AskDoctors' 등의 서비스 솔루션을 제공하는 M3 그룹의 의료 분야 지식을 살려 의료 사업을 운영한다.

라인 헬스케어는 지난해 12월 라인으로 직접 의사와 상담할 수 있는 '건강 상담 서비스'를 선보인 바 있다. 올해 9월 기준 상담 요청 수가 누계 30만 건을 돌파했다.

