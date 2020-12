파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,810 전일대비 160 등락률 -2.01% 거래량 84,709 전일가 7,970 2020.12.17 11:00 장중(20분지연) 관련기사 파수, 부천도시공사에 재택근무 솔루션 공급파수, 비식별 솔루션 연구개발 우수과제 장관상 수상스패로우, 지란지교시큐리티에 보안취약점 진단도구 공급 close 가 데이터 보안 고도화 사업을 잇달아 수주했다.

파수는 최근 2개월 동안 20여 곳과 데이터 보안 고도화 사업 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

사업 환경이 실시간으로 바뀌면서 사이버 공격 및 내부자에 의한 보안 위협이 빠르게 늘고 있다. 보안을 강화하고 효율적으로 보안 시스템을 운영하려는 기업도 증가했다. 파수는 공공기관, 기업, 금융, 병원 등 다양한 산업 분야에 파수의 최신 데이터 보안 솔루션을 구축하며 강화된 정보보호 체계를 구축했다.

최신 버전의 파수 엔터프라이즈 디알엠은 USB, 메신저, 메일 등을 통해 유입되는 문서를 실시간으로 암호화한다. 관리자가 일괄 암호화를 적용할 수 있는 기능을 추가해 보안성을 극대화했다. 정보보호 관리체계 인증기준 및 개인정보의 안전성 확보조치를 준수하도록 별도 관리자 페이지에서 암호키 생성, 이용, 보관, 배포, 관리도 가능하다. 사용자 본인 정책 확인, 결재 프로세스를 통한 추가 권한 신청·부여 등 다양한 정책 설정 기능을 추가했다.

2년 전 단종(EOL)된 파수 엔터프라이즈 디알엠 v4는 올해 12월부로 서비스를 종료(EOS)한다. 운영체제(OS) 및 애플리케이션 버전이 업그레이드된 경우에는 사용하는 데 제한이 발생할 수 있다. 최신 버전으로 업그레이드하는 것을 파수는 권장했다.

조규곤 파수 대표는 "급변하는 디지털 환경에서 기업과 기관의 중요 자산인 데이터를 안전하게 보호하기 위해 보안 솔루션의 정기적인 업그레이드는 필수"라고 설명했다. 이어 "최신 버전의 파수 데이터 보안 솔루션을 통해 안전하고 효율적으로 문서를 관리할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr