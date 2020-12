진주시, 지속가능한 먹거리 체계 구축한다.

로컬푸드 위원 위촉, 부위원장 선출 등 첫 회의

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 16일 오전 진주시청 상황실에서 로컬푸드 육성·지원에 관한 사항 등을 심의하기 위한 ‘진주시 로컬푸드 육성·지원 위원회’ (이하 로컬푸드 위원회) 위원을 위촉하고 첫 회의를 했다.

로컬푸드 위원회는 위원장(부시장)을 비롯해 시의원, 생산자, 유통·가공단체와 사회단체 대표 등 총 16명으로 구성됐으며 임기는 2년이다.

이날 첫 회의에서는 위원회 운영 방향에 관한 토론이 간략하게 이뤄졌으며 지속 가능한 먹거리 체계 구축에 관한 의견 제시 등은 향후 회의를 통해 진행하기로 했다.

조규일 시장은 “로컬푸드 위원회는 지속 가능한 먹거리 체계를 구축하기 위한 첫걸음”이라며 “지역 여건에 적합한 로컬푸드 정책 발굴과 실행을 통해 지역경제 활성화로 도시와 농촌이 함께 상생·발전해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 시는 혁신도시 공공기관 등 공공 급식에 로컬푸드 공급 확대를 위해 노력해왔으며 관계자 간담회 등을 통해 소통한 결과 한국토지주택공사 등 5개 공공기관 및 군부대에 지역 농·식품을 식자재로 공급하고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr