성동구, 반려견 전문인력 양성 협동조합 설립 지원

구, 청년일자리 창출 ‘반려견 전문가 양성사업’ 추진 반려견 돌봄 전문가 30명 배출...수료생 모여 협동조합 설립, 모바일 앱(App) 출시해 펫 돌봄 서비스 운영 예정...코로나19로 무력해진 ‘코로나 세대’ 청년들 일자리 창출과 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 반려견 서비스 산업에 바로 투입 가능한 현장형 전문인력을 양성, 협동조합 설립까지 지원, 틈새산업을 공략하는 청년일자리 창출에 앞장서고 있다.

구는 지난 5월 반려동물 관련 서비스 산업이 지속적으로 확장하는 것에 비해 전문인력이 부족한 현실에 착안해 청년 일자리창출 사업으로 ‘현장형 반려견 전문가 양성사업’을 추진했다.

지역 내 프리미엄 펫 복합케어센터 ‘바우라움’과 협력해 경력 15년 이상의 전문가의 지도 아래 반려견 트레이닝과 케어서비스 등 실습부터 협동조합 설립과 창업, 마케팅 전략까지 현장에 바로 투입 가능한 전문가 배출을 위한 교육을 14주간 진행했다. 30명의 수강생들이 과정을 수료, 협동조합 설립, 관련 사업장 취업 등 취·창업을 연계하고 있다.

특히, 수료생 중 5명은 ‘테일프렌즈’라는 협동조합 설립을 추진하고 있어 주목받고 있다.

‘테일프렌즈’는 감정 신호를 나타내는 수단인 꼬리를 읽어주는 반려견의 친구 같은 존재가 되겠다는 뜻을 담고 있으며, 반려견 보호자가 집을 비우거나 여행을 갈 경우 반려견 케어와 산책 등 돌봄서비스를 제공한다.

12월 말 조합설립이 인가될 예정이며 내년 1월에는 전용 어플리케이션이 출시돼 스마트폰으로 손쉽게 서비스 예약 및 관리, 보호자와 트레이너 간의 커뮤니케이션이 가능해진다. 구는 협동조합 설립과 운영을 위한 컨설팅과 어플리케이션 개발을 지원하고 있다.

테일프렌즈 이수현(28) 대표는 “교육을 통해 반려견 특징, 역사, 산책 매너 뿐 아니라 반려견 용품 등 다양한 전문지식과 마케팅 교육까지 받을 수 있었다”며 “제가 배우고 느낀 것들을 더 많은 보호자와 반려견들과 나누고 싶어 협동조합에 참여하게 됐으며, 향후 사업 안정화에 따라 동물 미용업 등 서비스 종류를 다양화, 성동구 인근지역 까지 서비스 지역을 확대할 예정”이라고 말했다.

정원오 성동구청장은 “이 사업은 기존 공공기관의 단순 인력 양성형 사업의 한계를 넘어 현실적인 취·창업 연계라는 적극적인 지원과 대안을 모색하는 사업”이라며 “코로나19로 경기불황과 취업난으로 위축돼 있는 소위 ‘코로나 세대’ 청년들에게 다양한 기회제공과 지원으로 취업이라는 미래의 희망을 품을 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr