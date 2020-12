의정협의체 다음주 '첫 회의'…의정합의 이후 3개월만

[아시아경제 임춘한 기자] 대한의사협회(의협)와 정부가 오는 16일 의정협의체 첫 회의를 개최한다. 지난 9월 4일 의정합의에서 의정협의체를 구성하기로 한 지 약 3개월 만이다.

조민호 의협 기획이사는 "범의료계투쟁특별위원회(범투위)에서 의정협의체 회의를 열기로 했다"고 밝혔다.

이달 2일 최대집 의협 회장과 강도태 복지부 2차관은 의정협의체 구성 사전 논의를 주요 안건으로 면담해 협의체가 조만간 가동될 것이란 관측이 나왔다. 범투위는 공공의대 예산안 통과 등을 이유로 협의체 구성을 유보하는 태도를 내비치기도 했으나, 내부 논의를 거쳐 결국 의정협의체를 발족하기로 했다.

의료계는 공공의대 신설, 의대정원 확대 등 정부의 보건의료 정책에 반발해 지난 8월 집단휴진에 나섰다가 9월 4일 정부·여당과 의정협의체를 구성해 관련 정책을 재논의하기로 하고 단체행동을 중단했다. 다만 의협 등 범투위는 "공공의대 신설 및 의대정원 확대 논의는 코로나19 안정화 이전에는 논의 대상이 아니다"는 입장을 견지했다.

