스마일배송, '연말 결산' 41개 브랜드 최대 40% 할인

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓, 옥션 스마일배송이 오는 7일부터 16일까지 올해 베스트 브랜드와 상품을 특가 판매하는 ‘스마일배송 연말 결산’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

스마일배송은 평일 저녁 8시까지 주문한 여러 가지 상품을 다음날 합배송 받을 수 있는 이베이코리아의 배송 서비스다. 생필품·가공식품·가전·뷰티·도서 등 상품 라인업을 지속 확장하고 있다.

이번 프로모션에서는 인기 브랜드 41개 상품을 특가로 선보인다. ▲오뚜기 ▲아모레퍼시픽 ▲P&G ▲LG 생활건강 ▲CJ 제일제당 ▲매일유업 ▲동원 ▲유한킴벌리 ▲코카콜라 등이 대표적이다.

대표 특가 상품은 ▲다우니 섬유유연제 실내건조 1L 6개 ▲테크 특유취 액체세제 일반리필 2LX4개 ▲크리넥스 3겹 데코&소프트 33m x 24롤 x 2팩 ▲맛있는 오뚜기밥 24개 ▲코카콜라 190ml x 90 캔 등이다.

매일 G마켓, 옥션 회원 누구나 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 최대 1만원 한도 15% 할인 쿠폰을 2회 제공한다. 멤버십제 ‘스마일클럽’ 회원에게는 최대 1만원의 20% 할인 쿠폰을 추가 제공한다. 여기에 브랜드별 최대 20% 중복 할인 쿠폰까지 더하면 더욱 저렴하게 구매할 수 있다.

양재도 이베이코리아 마트뷰티기획팀장은 “스마일배송은 안전, 신속한 서비스를 바탕으로 배송 지역과 상품 카테고리를 꾸준히 확장하며 성장하고 있다”며 “연말을 맞아 스마일배송을 즐겨 찾는 고객들께 감사의 의미를 담아 결산 프로모션을 기획했다”고 말했다.

