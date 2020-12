[특징주] 삼성전자, 7만원 눈앞…SK하이닉스 52주신고가

[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,700 등락률 +2.51% 거래량 11,094,670 전일가 67,800 2020.12.02 09:51 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 사장 3명 승진 인사…메모리사업 수장에 이정배(상보)서울시, 5G 융합 '자동차 커넥티드 서비스' 시작 … 교통사고 30%↓ 기대외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승 close 와 SK하이닉스가 급등세다.

2일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 오전 9시22분 전 거래일대비 1.92% 오른 6만9100원을 기록했다. 이날 삼성전자는 최고치인 6만9500원까지 올라섰다. 같은시각 SK하이닉스는 전 거래일보다 6.47% 오른 10만7000원을 기록했다. 이날 SK하이닉스는 장중 10만7500원까지 상승해 52주 신고가를 경신했다.

도현우 NH투자증권 연구원은 “내년 초 공급 감소와 수요 증가로 메모리 수급이 개선될 것으로 기대된다”며 “D램 가격 상승은 내년 2분기부터 본격화 될 것으로 예상된다”고 설명했다.

