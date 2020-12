경남대 의류산업학과, 온라인 패션쇼 ‘OVERDYE’개최

창의적 사고로 구현된 다채로운 패션 작품 선보여

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 의류산업학과는 학생들의 다채로운 개성이 담긴 패션쇼 ‘OVERDYE’를 온라인으로 개최했다고 1일 밝혔다.

경남대 대학혁신지원사업 중 ‘U_OK 공유 캠퍼스 프로그램’의 일환인 이번 온라인 패션쇼는 의류산업학과 4학년 재학생 14명이 참여한 가운데 경남대 대표 명소인 ‘월영지’와 ‘댓거리’ 등을 런웨이 삼아 학생들의 열정과 창의적인 사고로 구현된 다채로운 패션 작품을 선보였다.

이번 패션쇼는 ‘패션으로 물들인다, 염색하다’라는 뜻을 담은 ‘OVERDYE’를 주제로, 코로나19 시대의 대표 트렌드인 ‘코로나 방역복’과 ▲워크웨어의 변신 ▲성의 경계를 넘어선 젠더리스 ▲로맨틱한 감성의 회귀 ▲절제된 모더니즘의 듀얼리즘 ▲어릿광대의 쇼 타임 등 다양한 패션 컨셉을 학생 자신만의 색깔로 표현해 눈길을 끌었다.

경남대 의류산업학과 졸업작품전이기도 한 이번 패션쇼를 위해 참여 학생들은 온라인 플랫폼 ‘ZOOM’을 활용한 실시간 수업 등 비대면 온라인으로 작품을 논의하고 개인 작업 공간에서 패션 작품을 제작하는 등의 노력을 기울였다.

경남대 정은희 지역사회공헌센터장은 “현장에서 진행하는 패션쇼는 일시적인 감동으로 끝나지만, 온라인 영상으로 제작된 패션쇼는 더 넓게 공유하고 더 오랫동안 함께 나눌 수 있다” 말했다.

이어 “온라인 패션쇼는 전공 역량 향상뿐만 아니라 캠퍼스 이상의 문화적 공감의 가치를 지역민들과 공유하는 가치를 지니며, 앞으로 지역 사회 발전과 대학의 혁신적 역할을 위한 프로그램 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

