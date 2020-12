정병도 제주소방안전본부장 ‘스테이 스트롱 캠페인’ 동참

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도 소방안전본부(본부장 정병도)는 코로나19 극복과 조기종식을 기원하는 ‘스테이 스트롱(Stay Strong)’캠페인에 동참했다고 1일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 코로나19 극복과 조기 종식을 기원하는 릴레이 공익 캠페인으로서 코로나19 극복 연대 메시지를 전 세계로 확산하기 위해 올해 3월 외교부에서 처음 시작했다.

이 캠페인은 기도하는 두 손에 비누 거품이 더해진 삽화에 견뎌내자(Stay Strong)는 문구를 넣어 “철저한 개인위생 관리를 통해 코로나19를 이겨내자”라는 의미를 담고 있다.

광주소방안전본부장 지명으로 참여한 정병도 본부장은 "코로나19 확산방지를 위해 우리 국민과 의료진, 여러 부처 방역 관계자들의 배려와 헌신에 깊은 존경을 표한다”며 “제주소방은 코로나19 의심환자와 확진자 격리 이송단계의 대부분을 책임지는 대응단계의 핵심 기관으로서 모든 직원이 코로나19 조기 극복을 위해 최선을 다하겠다.”고 말했다.

정병도 본부장은 다음 참여자로 이기오 창원소방본부장을 지목했다.

